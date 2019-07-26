Остановка строительства «Северного потока-2» является едва ли не единственным рычагом влияния на сохранение транзита газа через Украину. Об этом на своей странице в Facebook сообщил исполнительный директор Нафтогаза Юрий Витренко.

«Источники Reuters говорят, что Газпром хочет контракт на транзит не на 10 лет, как предложила Еврокомиссия, а только полгода-год, пока не достроят «Северный поток-2». Прокомментирую. Во-первых, было бы желательно, чтоб Газпром ответил официально на предложение Еврокомиссии. Если Газпром не принимает это предложение, пусть предложит свой вариант. Причем желательно со всеми деталями. Например, готов Газпром на практике разблокировать возможность другим компаниям осуществлять транзит газа с территории Российской Федерации. Мы его внимательно рассмотрим», – написал он.

По словам Витренко, украинская сторона неоднократно подчеркивала, что мы заинтересованы в продолжении транзита, и поэтому мы занимаем конструктивную позицию.

«Во-вторых, это еще раз доказывает, что пока едва ли не единственными рычагом влияния на сохранение любого транзита через Украину является остановка строительства «Северного потока-2». Надеюсь, на это обратят внимание в Епропе, в частности в Германии. Ну и еще раз попутно благодарим Данию», – подчеркнул он.

Напомним, агентство Reuters со ссылкой на 4 источника сообщило, что Россия хочет заключить с Украиной краткосрочное соглашение о транзите газа в Европу, чтобы выиграть время для завершения строительства газопроводов в обход украинской ГТС.