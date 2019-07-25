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Храм Рождества Иоанна Предтечи в Выборгской епархии РПЦ и Синодальный отдел по благотворительности РПЦ выпустили новое методическое пособие по подготовке священников и мирян к работе по борьбе с алкоголизмом «Утверждение трезвости».

Фото: infox.ru

В книге подробно рассказывается о причинах алкогольной зависимости и методах современной реабилитации алкоголезависимых, сообщает сайт журнала «Фома».

Кроме того, в новом издании описан исторический опыт утверждения трезвости в России, и даются практические советы по организации трезвенной работы на приходе.

– «Утверждение трезвости» – это дополненное издание методического пособия по помощи людям с алкогольной зависимостью. Первое издание мы распространяли среди духовных школ, епархий, разных церковных служб, которые помогают людям в реабилитации от зависимости и в профилактике. Новое издание впервые предлагается  широкому кругу читателей, всем тем, кто хотел бы разобраться в причинах алкогольной зависимости, узнать опыт Церкви в практике реабилитации. Мы также разработали дополнительные методические рекомендации и включили их в пособие, – рассказал глава Координационного центра по противодействию алкоголизму Синодального отдела по благотворительности Валерий Доронкин.

Помимо него, над методичкой работали психиатр-нарколог, доктор богословия протоиерей Григорий Григорьев и председатель Иоанно-Предтеченского братства «Трезвение» протоиерей Игорь Бачинин.

Помимо основных тем, в книге также даны рекомендации по проведению Дня трезвости, круглых столов, семинаров, мастер-классов и других мероприятий  по противодействию алкоголизму.

В приложении впервые публикуется пошаговая инструкция для тех, кто реализует на практике Концепцию по утверждению трезвости и профилактике алкоголизма в епархии, благочинии и на приходе.
ForUm

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