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Подготовка встречи нового премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона и президента Украины Владимира Зеленского начнется после того, как Лондон завершит процедуру Brexit.

Об этом заявил посол Украины в Великобритании Наталья Галибаренко, сообщает «Украинская правда».

«Мы, конечно, очень хотели бы организовать этот визит в удобное для обеих сторон время. Мы, конечно, объективно даем время Великобритании на реализацию Brexit до 31 октября, но после того момента, думаю, будем делать все для того, чтобы организовать полноценный двусторонний контакт между двумя лидерами», - сказала Галибаренко.

Дипломат напомнила, что Борис Джонсон дважды посещал Украину, когда был министром иностранных дел Великобритании.

«Он знает о нашей специфике, знает о вооруженном конфликте с русскими, об аннексии Крыма, и мы всегда могли рассчитывать на его поддержку», - отметила посол.

Напомним, 23 июля члены Консервативной партии Британии выбрали бывшего мэра Лондона и экс-главу МИД Бориса Джонсона лидером своей политической силы. 24 июля он официально стал новым премьер-министром страны.
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