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Сегодня, 25 июля, в Одесской области состоялся очередной этап испытания ракет реактивной системы залпового огня «Ольха» с увеличенной дальностью поражения. Об этом заявил заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергей Кривонос по завершению испытания, сообщили ForUm’у в пресс-службе СНБО.

Во время испытаний Кривонос принял участие в проверке технических решений и результатов поражения целей на максимальной дальности. «Стрельбы прошли успешно», - заявил заместитель секретаря СНБО Украины.

Он отметил, что Совет национальной безопасности и обороны Украины принял ряд решений по обеспечению скорейшего принятия на вооружение и поставки новых ракет для реактивных систем залпового огня.

«Ольха» - разработка конструкторов государственного предприятия «Государственное Киевское конструкторское бюро «Луч» в сотрудничестве с другими государственными и частными предприятиями оборонно-промышленного комплекса Украины. Производство ракет будет осуществляться в Украине по замкнутому циклу.

Напомним, в феврале 2019 ГП «Шепетовский ремонтный завод», входящее в состав ГК «Укроборонпром», начал серийное производство передовых реактивных систем залпового огня «Верба» и пусковой установки для «Ольхи». 

4 апреля состоялись испытания модернизированного комплекса «Ольха-М», ракеты которого способны поражать цель на почти вдвое большем расстоянии, чем те, которые сейчас находятся на вооружении ВСУ.

 
ForUm

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