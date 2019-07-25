также в разделеПроисшествия
На Хмельнитчине между ж/д путями нашли тело подростка 11
В Кропивницком на дне рождения отравились 12 человек 11
С начала года в Украине жертвами педофилов стали 32 ребенка 15
В Чехии поезд протаранил микроавтобус с украинцами, есть жертвы 87
Боевики нарушили перемирие, ранен один военный 36
На Херсонщине 18 человек отравились морепродуктами 28
Под Харьковом ограбили пункт обмена валют 17
Бывший военный угрожал взорвать гранату в центре Фастова 30
Замглавы ГФС Закарпатья сбил насмерть дорожника 39
Россияне и жители ОРДЛО пытались захватить агрофирму на Харьковщине 96
Убийство в Славутиче: подозреваемого могут отпустить под залог 38
Под Одессой поезд насмерть сбил иностранца 16
У берегов Африки затонул сгоревший украинский траулер, погибли два моряка 60
На Херсонщине военнослужащий случайно подстрелил сослуживца 42
Полиция: Убитый в Славутиче мужчина не был журналистом 49
Названы имена военных, погибших при подрыве в Счастье 62
В Херсоне перевернулся микроавтобус с бюллетенями 32
В зоне ООС подорвались 4 военных, двое из них – погибли 100

В Херсонской области во время отдыха в пансионате «Буревестник» отравились 14 детей, сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. 

Отмечается, что пострадавших 24 июля доставили в инфекционное отделение Скадовской центральной районной больницы с признаками пищевого отравления.

Дети (2005-2011 года рождения) отдыхали в пансионате «Буревестник» с. Лазурное Скадовского района.

Проводится комплекс противоэпидемических мероприятий.

Напомним, 18 отдыхающих из Днепровской, Киевской, Винницкой, Николаевской областей и Республики Беларусь, приехавших отдыхать в поселок Железный Порт на Херсонщине, были госпитализированы в районную больницу Голой Пристани с пищевым отравлением (гастроэнтеритом).
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/высокая мода/лето
3796 грн.
16
Теги