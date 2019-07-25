В Херсонской области во время отдыха в пансионате «Буревестник» отравились 14 детей, сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
Отмечается, что пострадавших 24 июля доставили в инфекционное отделение Скадовской центральной районной больницы с признаками пищевого отравления.
Дети (2005-2011 года рождения) отдыхали в пансионате «Буревестник» с. Лазурное Скадовского района.
Проводится комплекс противоэпидемических мероприятий.
Напомним, 18 отдыхающих из Днепровской, Киевской, Винницкой, Николаевской областей и Республики Беларусь, приехавших отдыхать в поселок Железный Порт на Херсонщине, были госпитализированы в районную больницу Голой Пристани с пищевым отравлением (гастроэнтеритом).
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