Восемнадцать курортников из Днепровской, Киевской, Винницкой, Николаевской областей и Республики Беларусь, приехавших отдыхать в поселок Железный Порт на Херсонщине, были госпитализированы в районную больницу Голой Пристани с пищевым отравлением (гастроэнтеритом), сообщает «Херсон типичный».

Отмечается, что все пострадавшие употребляли морепродукты – вареные креветки, рапаны или мидии. Симптомы заболевания у пациентов (самым младшим из них был 4-летний ребенок) оказались типичными: тошнота, понос, у некоторых подъем температуры.

Врачи сумели быстро оказать помощь отдыхающим, так как все случаи заболевания запущенными не были – за медицинской помощью люди обратились вовремя.

После этого сотрудники районного управления Госпродпотребслужбы провели в Железном Порту несколько рейдов и обнаружили прямо на набережной несколько киосков, в которых предприниматель из села Новая Збурьевка развернула торговлю теми самыми морепродуктами.

Хранились морепродукты в обычных бытовых холодильных камерах, и никаких документов об их происхождении и качестве хозяйка предъявить не смогла.

У нее изъяли около шестидесяти килограмм товара, после чего женщина свою торговлю свернула, уехала домой и теперь уклоняется от общения с инспекторами.