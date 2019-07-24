Заместитель руководителя Офиса президента Руслан Рябошапка не исключает, что Конституционный суд может принять решение, которым отменит люстрации раньше, чем новая Верховная Рада успеет рассмотреть президентский законопроект о ее расширении.



Об этом он сообщил журналистам во время конференции «Новая антикоррупционная стратегия для Украины: какой она должна быть?» в Киеве, сообщает УНИАН.

«Закон о люстрации действует уже 5 лет. Законопроект о люстрации, который мы подали, парламент отказался рассматривать и, очевидно, что сейчас мы будем просматривать инициативы, которые были внесены в парламент, и выяснять актуальность этих инициатив. Я не исключаю, что мы можем не успеть, и Конституционный суд примет решение (о признании люстрации неконституционной. – Ред.) скорее, чем новый парламент. Поэтому давайте подождем несколько недель, и все будет понятно», - заявил Рябошапка.

Напомним, 11 июля президент Владимир Зеленский заявил о планах внести изменения в закон об очищении власти. Предлагается люстрировать лиц, которые в период с 23 февраля 2014 го по 19 мая 2019 занимали должности президента Украины, председателя Верховной Рады, генерального прокурора, председателя СБУ, глав Антимонопольного комитета и Фонда государственного имущества, председателей Государственной фискальной службы и таможни, секретаря СНБО, руководителей оборонных предприятий.

Послы стран «Большой семерки» (G7) раскритиковали эту инициативу.