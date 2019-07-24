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Волынский окружной административный суд удовлетворил иск Государственной экологической инспекции Украины в Хмельницкой области и принял решение остановить производство ООО «Понинковская картонно-бумажная фабрика Украины», следствием которого является сброс сточных вод с загрязняющими веществами в реку Хомора. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе Минэкологии.

В апреле этого года после массового замора рыбы на реках Случь и Хомора государство в очередной раз подало в суд на «Понинковскую картонно-бумажную фабрику Украины» из-за систематического загрязнения местных водоемов. Экологи неоднократно отбирали пробы в реках Хомора и Случь и сделали выводы, что вода загрязнена химическими веществами, которые попали в воду в результате неоднократных сбросов фабрикой.

Сначала это дело рассматривал Хмельницкий окружной административный суд, который передал его на рассмотрение в Волынский окружной административный суд. Хотя этот суд по непонятным причинам безосновательно отказал в удовлетворении другого административного иска с требованием аннулирования разрешения этого предприятия на специальное водопользование на основании предписания Государственной экологической инспекции Украины.

Напомним, во второй декаде апреля экологи в порядке статей 45,49 Водного кодекса Украины обратились в Государственное агентство водных ресурсов Украины относительно принятия решения об изменении условий специального водопользования для ООО «ПКБФ-Украина» в части уменьшения лимитов сброса загрязняющих веществ в реку Хомора.
ForUm

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