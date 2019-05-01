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На реке Случь в Житомирской области снова зафиксирована массовая гибель рыбы. Об этом сообщил мэр города Барановка Анатолий Душко.

«Опять проблема на реке Случь! У берегов пена и рыба сверху, появилась и погибшая рыба. Раки лезут из воды. Кстати, вчера малек уже вел себя подозрительно. Думаю, что это хороший повод некоторым приехать к нам и объяснить, почему ничего не делается с загрязнителями рек Хомора и Случь?» - написал он в Facebook. 

Ранее мор рыбы произошел в середине апреля.

Как сообщало Минприроды, по предварительным оценкам, размеры убытков, причиненных государству в результате гибели рыбы и части других экоресурсов, оцениваются в 14 млн гривен.
ForUm

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