На реке Случь в Житомирской области снова зафиксирована массовая гибель рыбы. Об этом сообщил мэр города Барановка Анатолий Душко.
«Опять проблема на реке Случь! У берегов пена и рыба сверху, появилась и погибшая рыба. Раки лезут из воды. Кстати, вчера малек уже вел себя подозрительно. Думаю, что это хороший повод некоторым приехать к нам и объяснить, почему ничего не делается с загрязнителями рек Хомора и Случь?» - написал он в Facebook.
Ранее мор рыбы произошел в середине апреля.
Как сообщало Минприроды, по предварительным оценкам, размеры убытков, причиненных государству в результате гибели рыбы и части других экоресурсов, оцениваются в 14 млн гривен.
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