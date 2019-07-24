Россия сообщила южнокорейским властям, что инцидент с нарушением воздушного пространства страны был следствием ошибки. Об этом рассказали в администрации президента Южной Кореи, пишет ВВС Украина.

В сообщении говорится, что российский военный чиновник выразил «глубокое сожаление» министерству обороны Южной Кореи и объяснил все техническим сбоем.

Накануне российский военный самолет дважды нарушил воздушное пространство страны.

Минобороны Кореи направило в этот район истребители, которые осуществили в сторону российского самолета несколько предупредительных выстрелов.

Еще вчера в министерстве обороны России уверенно отрицали обвинения в нарушении корейского воздушного пространства.

Впрочем, позже россияне все же изменили свою позицию и объяснили, что ошибка в маршруте самолета действительно имела место, говорят в администрации президента Кореи.

В то же время официального подтверждения этой информации с российской стороны пока нет.

Вчера начальник управления национальной безопасности при президенте Южной Кореи Чон Ый Эн выразил секретарю Совета безопасности России Николаю Патрушеву протест в связи с нарушением российским военным самолетом воздушного пространства страны.

«Мы рассматриваем эту ситуацию как крайне серьезную, если такое поведение повторится, мы примем гораздо более решительные меры», - говорилось в сообщении управления национальной безопасности Южной Кореи.

Во время инцидента во вторник корейские военные поднимали в воздух истребители F-15К и F-16К, которые открывали предупредительный огонь из 20-миллиметровых пушек.

В российском минобороны вчера отрицали даже сам факт предупредительной стрельбы со стороны корейских истребителей.

«Никакого предупредительного огня со стороны южнокорейских истребителей не было. Если бы российские летчики почувствовали угрозу безопасности, ответ не заставил бы себя ждать», - заявили в военном ведомстве.