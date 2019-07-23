Южная Корея пообещала России жесткий ответ в случае повторного нарушения военными самолетами РФ своего воздушного пространства, сообщает УНИАН со ссылкой на агентство Yonhap,
Директор департамента по нацбезопасности администрации президента Южной Кореи Чунг Эу-йонг передал сообщение секретарю Совета безопасности России Николаю Патрушеву.
«Мы серьезно относимся к инциденту. Если такой акт повторится, Южная Корея примет гораздо более жесткие меры», - отметил Чунг Эу-йонг.
Напомним, 23 июня самолеты РФ нарушили воздушное пространство у восточного побережья Южной кореи. На перехват были отправлены истребители, которые открыли предупредительный огонь.
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