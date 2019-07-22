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В Житомирскую область направлен вертолет с бойцами ТОР для обеспечения правопорядка во время подсчета голосов, сообщает пресс-служба полиции.

«Сегодня, 22 июля, из Киева в Житомирскую область прибыл спецотряд полицейских тактико-оперативного реагирования (ТОР) патрульной полиции. Решение направить в Коростень вертолетом Ми-8 приданные силы полиции было принято после анализа оперативной обстановки и информации о возможных провокациях во время транспортировки избирательной документации из участковых избирательных комиссий - в окружную избирательную комиссию №64, которая расположена в Коростене», - говорится в сообщении.

Полицейские спецназовцы направлены в Житомирскую область для усиления местной полиции и помощи в обеспечении общественного порядка и безопасности, а также реагирования на изменения в оперативной обстановке.
ForUm

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