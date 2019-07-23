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19 июля следственным судьей Соломенского районного суда города Киева избрана мера пресечения в виде личного обязательства бывшему руководителю одной из областных государственных администраций, который подозревается во внесении недостоверных сведений в декларации, сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Отмечается, при применении меры пресечения судья частично удовлетворил ходатайство стороны обвинения, определив подозреваемому процессуальные обязательства, предусмотренные ст.194 УПК Украины, в частности прибывать к детективу, прокурору, в суд по каждому требованию, не отлучаться из Киева без разрешения детектива, прокурора или суда, сообщать детективу, прокурору или суду об изменении своего места жительства и/или работы, воздерживаться от общения, которое касается обстоятельств данного уголовного производства с рядом свидетелей.

По данным САП, чиновник в декларациях за 2016 и 2017 годы не указал имущество, а именно: объекты недвижимости, в том числе земельный участок, автомобили, а также доходы и корпоративные права на общую сумму почти 35 млн грн и 8 млн грн соответственно. Кроме того, выяснилось, что в 2015 году служащий вопреки законодательству вообще не подал декларацию.

По данным СМИ, речь идет о бывшем  председателе Запорожской областной государственной администрации Константине Брыле.

Напомним, 10 июял детективы Национального антикоррупционного бюро по согласованию с прокурорами САП сообщили Брылю о подозрении во внесении недостоверных сведений в декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления (ст. 366-1 УК Украины).
ForUm

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