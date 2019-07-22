Представители партии «Слуга народа» побеждают во всех одномандатных округах Киева, сообщает «Украинская правда».
Центральная избирательная комиссия обработала уже более 50% протоколов из мажоритарных округов столицы. Отрыв представителей президентской партии от конкурентов - более 10%. Полностью посчитано один округ - 212.
В округе 211 от «Слуги народа» побеждает Александр Юрченко,
округ 212 - Максим Перебийнис (по данным 100% протоколов - 34,43%),
округ 213 - Артем Дубнов,
округ 214 - Сергей Швец,
округ 215 - Богдан Яременко,
округ 216 - Леся Забуранная,
округ 217 - Марьяна Безуглая,
округ 218 - Дмитрий Гурин,
округ 219 - Николай Тищенко,
округ 220 - Анна Бондарь,
округ 221 - Анна Пуртова,
округ 222 - Роман Грищук,
округ 223 - Людмила Буймистер.
Напомним, Центральная избирательная комиссия обработала 65,2% электронных протоколов на внеочередных выборах в Верховную Раду. Так, партия «Слуга народа» набирает 42,57% голосов, «Оппозиционная платформа - За жизнь» - 13,03%, «Европейская солидарность» - 8,48%, «Батькивщина» - 8,01%, «Голос» – 6,26%.
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