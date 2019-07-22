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Представители партии «Слуга народа» побеждают во всех одномандатных округах Киева, сообщает «Украинская правда».

Центральная избирательная комиссия обработала уже более 50% протоколов из мажоритарных округов столицы. Отрыв представителей президентской партии от конкурентов - более 10%. Полностью посчитано один округ - 212.

В округе 211 от «Слуги народа» побеждает Александр Юрченко,

округ 212 - Максим Перебийнис (по данным 100% протоколов - 34,43%),

округ 213 - Артем Дубнов,

округ 214 - Сергей Швец,

округ 215 - Богдан Яременко,

округ 216 - Леся Забуранная,

округ 217 - Марьяна Безуглая,

округ 218 - Дмитрий Гурин,

округ 219 - Николай Тищенко,

округ 220 - Анна Бондарь,

округ 221 - Анна Пуртова,

округ 222 - Роман Грищук,

округ 223 - Людмила Буймистер.

Напомним, Центральная избирательная комиссия обработала 65,2% электронных протоколов на внеочередных выборах в Верховную Раду. Так, партия «Слуга народа» набирает 42,57% голосов, «Оппозиционная платформа - За жизнь» - 13,03%, «Европейская солидарность» - 8,48%, «Батькивщина» - 8,01%,  «Голос» – 6,26%.
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