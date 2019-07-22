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Действующий нардеп Надежда Савченко проиграла на округе № 51 в Донецкой области, где она баллотировалась как мажоритарщик на внеочередных выборах в Верховную Раду.

Как сообщается на сайте ЦИК, за нее проголосовали 8 избирателей или 1,20%. На данный момент на округе подсчитали 100% голосов. В округ №  51 входит часть Горловки, включая Зайцево, и часть Бахмутского района.

Савченко обошел лидер общественной организации «Никто кроме нас», самовыдвиженец Александр Ковалев. Для победы ему хватило 220 голосов - 33,03%.

Напомним, Савченко ранее заявила, что собирается съездить в агитационный тур на оккупированные территории Донбасса.  
ForUm

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