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Политическая партия, которую возглавляет видеоблогер Анатолий Шарий, получит финансирование из государственного бюджета. Об этом свидетельствуют предварительные данные, полученные по результатам опроса избирателей на выходе из избирательных участков, сообщает Радио Свобода.

Согласно данным Национального экзит-пола, «Партия Шария» приобретает поддержку более 3% избирателей. Украинское законодательство предусматривает, что финансирование из государственного бюджета получают политические партии, на очередных или досрочных парламентских выборах получают поддержку двух или более процентов избирателей.

Всего же, по данным экзит-полов, на государственное финансирование могут претендовать до 11 партий –от лидера гонки, «Слуги народа», до Радикальной партии Олега Ляшко (2,8%), Украинский стратегии Гройсмана (2,2 %) и Всеукраинского объединения «Свобода» (2,1%).

Напомним, по данным Национального экзит-пола, в Верховную Раду Украины проходят пять политических партий: «Слуга народа» - 44,2%, «Оппозиционная платформа - За жизнь» - 11,4%, «Европейская Солидарность» - 8,8%, Всеукраинское объединение «Батькивщина» - 7,4%, «Голос» - 6,5%.
ForUm

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