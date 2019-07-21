Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что законопроект об импичменте будет одним из первоочередных в повестке дня новой Верховной Рады.

Об этом он заявил во время брифинга в штабе партии «Слуга народа» после объявления результатов экзит-полов, сообщает УНИАН.

«Будет закон. И он был, мы подавали закон об импичменте. Один из первых законов, который партия «Слуга народа»... Мы обещали, в повестке дня новой Верховной Рады, вы обязательно увидите закон об импичменте президента», - сказал он, отвечая на вопрос журналистов.

Напомним, по данным Национального экзит-пола, в Верховную Раду Украины проходят пять политических партий: «Слуга народа» - 44,2%, «Оппозиционная платформа - За жизнь» - 11,4%, «Европейская Солидарность» - 8,8%, Всеукраинское объединение «Батькивщина» - 7,4%, «Голос» - 6,5%.