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Министерство внутренних дел Украины ожидает, что около 45-50% избирателей проголосуют на внеочередных парламентских выборах сегодня. Об этом на брифинге сообщил советник министра внутренних дел Ивана Стойко, сообщает УНИАН.

«Подчеркиваю, что все области голосуют более-менее равномерно, в районе 40% на это время пришли на избирательные участки и отдали свой голос за ту или иную партию, того или иного кандидата. За три часа до завершения голосования мы ожидаем еще 5-10% избирателей, не можем точно сказать, но явка ожидается на уровне 45-50%», - сказал Стойко.

По его словам, окончательное число избирателей будет определено уже в 20.00.

Напомним, явка избирателей на внеочередных выборах в Верховную раду, по данным Центральной избирательной комиссии, по состоянию на 16:00 воскресенья, 21 июля, составила 36,77%
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