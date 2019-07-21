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Украинский омбудсмен Людмила Денисова сообщила о нарушениях избирательных прав граждан во время внеочередных выборов в Раду в Лукьяновском СИЗО. Об этом она сообщила в Facebook.

Денисова вместе со своими представителями посетила Киевское СИЗО с целью проверки соблюдения избирательных прав граждан в ходе голосования. По ее словам, во время визита были устранены зафиксированные нарушения 31 марта и 21 апреля во время голосования на выборах президента Украины.

Денисова сообщила, что ранее в учреждении работал один специальный участок, хотя голосование проходило в трех разных помещениях. В связи с этим Денисова указала на этот недостаток ЦИК и на этот раз в СИЗО созданы три специальные избирательные участки, что соответствует количеству избирателей, которых 2320 человек.

На одном из спецучастков было обнаружено, что члены комиссии выдавали бюллетени для голосования в одномандатном избирательном округе (мажоритарном) осужденным и лицам, взятым под стражу, избирательный адрес которых находится за пределами избирательного округа. При этом на других двух спецучастках избирателям выдавали бюллетени для голосования за депутатов мажоритарщиков только если они были зарегистрированы на соответствующем избирательном округе.

Также было зафиксировано нехватку бюллетеней - на одном из участков на 1106 избирателей, было 1026 бюллетеней.

Напомним, в Украине выбирают новый парламент. Избирательные участки в стране будут работать до 20:00.
ForUm

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