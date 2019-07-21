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За минувшие сутки боевики нарушили режим прекращения огня 26 раз в зоне проведения Операции Объединенных сил.

Об этом информирует пресс-служба штаба ООС.

По данным штаба ООС, 12 раз противник применил вооружение, запрещенное Минскими соглашениями — артиллерийские системы калибра 122 мм и минометы калибра 120 и 82 мм. Также, противник открывал огонь по украинским военнослужащим из гранатометов различных систем, противотанковых ракетных комплексов, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Неспокойно было в районе Лебединского, Песок, Талаковки, Павлополя, Новотроицкого, Красногоровки, Марьинки Богдановки и Водяного

Также боевики обстреливали позиции украинских военнослужащих в районе Счастья, Попасной, Новоалександовки и Новозвановки.

В результате обстрелов боевиков два бойца ООС получили ранения.

На каждый обстрел противник получил адекватный ответ из вооружения, которое не противоречит Минским договоренностям.

С начала действия хлебного перемирия обстрелов позиции Объединенных сил не зафиксировано.

Напомним, с полуночи воскресенья, 21 июля, на Донбассе началось хлебное перемирие — бессрочный запрет на любое ведение огня.
ForUm

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