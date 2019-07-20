Президент Украины Владимир Зеленский ждет от правоохранительных органов 23 июля доклада о процессе расследования убийства Павла Шеремета. Об этом Зеленский написал на своей странице в Facebook.

«23 июля прошу собраться Генерального прокурора, министра внутренних дел, председателя Национальной полиции и председателя СБУ и доложить о ходе расследования. Приглашаю на встречу журналистов», - написал Зеленский.

По его словам, раскрытие убийства Павла Шеремета предыдущий Президент и правоохранительные органы называли «делом чести». Прошло 3 года. Вопросов остается больше, чем ответов, заявил Зеленский.

«Украинское сообщество уже давно должно получить ответ на вопрос «Кто убил Павла?» - добавил он.

Напомним, сегодня в Киеве в третью годовщину гибели журналиста Павла Шеремета состоялась акция «Кто убил Павла? Три года без ответа».