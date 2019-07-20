Народные депутаты Украины Александр Пономарев и Сергей Валентиров, которых накануне полиция вызвала в качестве свидетелей в деле убийства Виталия Олешко «Сармата», не явились на допрос.

Об этом Громадському сообщил начальник криминальной полиции Украины Вячеслав Аброськин.

«В 11.50 позвонил адвокат Евгений Озюменко, который представляет интересы Пономарева и Валентирова, и сообщил, что в полицию они не прибудут», — сказал Аброськин и добавил, что якобы из-за участия в избирательном процессе.

Напомним, ранее полиция вручила повестку народному депутату Александру Пономареву с вызовом на допрос по делу об убийстве участника боевых действий на Донбассе Виталия Олешко (позывной «Сармат»). Впоследствии стало известно, что на допрос вызвали и народного депутата Сергея Валентирова.

Напомним, 31 июля 2018 года в Бердянске выстрелом в спину убили бойца батальона «Донбасс» Виталия Олешко («Сармат»).

Красный автомобиль «Таврия», на котором скрылись двое нападавших, был обнаружен правоохранителями через несколько часов после убийства на улице Ямбольской.

Спустя несколько часов в городе Васильевка Запорожской области полицейские задержали 4 подозреваемых. Позже в Бердянске был задержан еще одни подозреваемый.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство). Полиция рассматривает несколько версий убийства.

Бывший заместитель командира расформированной добровольческой роты МВД «Торнадо» Николай Цукур сообщил, что одним из задержанных по подозрению в убийстве Олешко является экс-боец подразделения Артем Матюшин.

Подозреваемый в убийстве Олешко заявил, что совершил преступление по заказу бердянского предпринимателя, владельца ресторана «Мохито».

16 декабря 2018 года полиция задержала подозреваемого в заказе убийства Олешко Евгения Бродского.

6 июня Печерский райсуд Киева отпустил под домашний арест главного подозреваемого в организации убийства «Сармата» Михаила Сигиду, но 12 июня его повторно арестовали.