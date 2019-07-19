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Первое разрешение на прокладку норвежского трубопровода Baltic Pipe в Польшу дали власти Дании.

В феврале 2018 Польша выразила намерение проложить собственную трубу для транспортировки газа. Варшава хочет использовать газопровод Baltic Pipe для подключения к газовой сети Норвегии, сообщает УНИАН.

Ожидается, что этот проект будет обладать пропускной способностью в 10 млрд кубометров ежегодно. Запуск трубопровода запланирован на 2022 год. Накануне министр торговли и промышленности Дании Симон Коллеруп опубликовал документ, который закрепляет правила наземного строительства Baltic Pipe.

Теперь газотранспортный оператор Дании Energinet должен получить разрешение от 13 муниципалитетов по сухопутной части магистрали, через которые трубопровод пройдет с запада на восток.

Как сообщал ForUmГерманияФинляндия и Швеция уже предоставили разрешения на прокладку участка газопровода.

Дания решила увязать разрешение на строительство газопровода «Северный поток-2» с гарантиями России на продолжение транзита газа в Европу через Украину.

Тогда в компании-операторе проекта Nord Stream-2 AG заявили, что разработали маршрут газопровода в обход Дании без удорожания для проекта.

В конце марта глава НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев заявил об отказе Дании согласовать маршрут газопровода «Северный поток-2».

Компания Nord Stream 2 AG, оператор строительства магистрального газопровода «Северный поток 2», спустя более двух лет с момента подачи первой заявки на получение разрешения на строительство в водах Дании подала заявку по третьему варианту маршрута газопровода.
ForUm

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