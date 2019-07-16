Посол Украины в Италии Евгений Перелыгин заявил, что процесс против нацгвардийца Виталия Маркива был «спецоперацией России, организованной в Италии с целью дискредитации украинского сопротивления российской агрессии».

Об этом он заявил порталу Formiche.net, сообщает «Европейская правда».

«Я убежден, что весь процесс против Виталия Маркива, а также недавний вердикт присяжных Павии является доказательством масштабной российской спецоперации, организованной в Италии с целью дискредитации украинского сопротивления российской агрессии», - заявил Перелыгин.

«Конечно, для подтверждения этой версии нужны неоспоримые доказательства, но если суд присяжных разрушает судьбу и жизнь человека, защитника нашей Родины, при полном отсутствии доказательств, то кто может оспаривать мое мнение, исходя из многих факторов и признаков, которые свидетельствуют о политическом характере процесса против Виталия Маркива? «- добавил посол.

По словам посла, теперь, кроме политических заключенных в России, в Украине появился политзаключенный в Италии.

Напомним, 12 июля суд в итальянском городе Павия приговорил к 24 годам заключения бойца Нацгвардии Украины Виталия Маркива.

Президент Украины Владимир Зеленский поручил МИД и ГПУсрочно заняться вопросом возвращения Маркива.

Украинца обвинили в причастности к убийству итальянского фотографа Андреа Роккелли на Донбассе в 2014 году.

Итальянский прокурор Андреа Дзанончелли требовал приговорить Маркива к 17 годам заключения.

В последнем слове Маркив сказал, что является украинским военнослужащим, простым солдатом, патриотом, и добавил, что всегда будет защищать Украину.