также в разделеОбщество
Австрия разрешила экстрадировать Фирташа в США 14
Филатов закрывает мост через Днепр после пари с Зеленским 20
Суд Амстердама отложил решение по делу «скифского золота» 11
Руководителя подразделения ВСУ подозревают в растрате 1 миллиона 16
На Запорожье сотрудников СБУ задержали за вымогательство 35
За растаможку авто чиновник получил 300 тысяч взяток 17
Вторая половина лета в Украине ожидается жаркой 26
В Главном управлении ГФС Днепропетровщины ГБР и СБУ провели обыск 26
В финотчетах 53 партий нашли нарушения 23
Закон об украинском языке вступил в силу 66
15 июля. Картина дня 30
СБУ разоблачила схему финансирования боевиков 37
Украина попала в топ-10 стран с наибольшим количеством мусора на человека 26
Зеленский рассказал о своем кортеже и прокомментировал ДТП под Запорожьем 60
Французский журналист согласился дать показания по делу Маркива 50
Попавшие в ДТП водители из кортежа Зеленского отделались админпротоколами 34
Луценко сходил на допрос в НАБУ 28
Труба заявил о попытке захвата здания ГБР 79

Посол Украины в Италии Евгений Перелыгин заявил, что процесс против нацгвардийца Виталия Маркива был «спецоперацией России, организованной в Италии с целью дискредитации украинского сопротивления российской агрессии».

Об этом он заявил порталу Formiche.net, сообщает «Европейская правда».

«Я убежден, что весь процесс против Виталия Маркива, а также недавний вердикт присяжных Павии является доказательством масштабной российской спецоперации, организованной в Италии с целью дискредитации украинского сопротивления российской агрессии», - заявил Перелыгин.

«Конечно, для подтверждения этой версии нужны неоспоримые доказательства, но если суд присяжных разрушает судьбу и жизнь человека, защитника нашей Родины, при полном отсутствии доказательств, то кто может оспаривать мое мнение, исходя из многих факторов и признаков, которые свидетельствуют о политическом характере процесса против Виталия Маркива? «- добавил посол.

По словам посла, теперь, кроме политических заключенных в России, в Украине появился политзаключенный в Италии.

Напомним, 12 июля суд в итальянском городе Павия приговорил к 24 годам заключения бойца Нацгвардии Украины Виталия Маркива.

Президент Украины Владимир Зеленский поручил МИД и ГПУсрочно заняться вопросом возвращения Маркива.

Украинца обвинили в причастности к убийству итальянского фотографа Андреа Роккелли на Донбассе в 2014 году.

Итальянский прокурор Андреа Дзанончелли требовал приговорить Маркива к 17 годам заключения.

В последнем слове Маркив сказал, что является украинским военнослужащим, простым солдатом, патриотом, и добавил, что всегда будет защищать Украину.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/высокая мода/лето/осень
5504 грн.
36
Теги