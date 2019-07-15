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Полученный от Константинопольского Патриарха Варфоломея Томос не дает Православной Церкви Украины автокефальный статус.

Фото: Православие.фм

Об этом сказал глава Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Иларион (Алфеев), сообщает Синодальный отдел по взаимоотношениям Русской Православной Церкви с обществом и СМИ.

«Я думаю, Патриарх Варфоломей понимал, что в условиях, в которые был поставлен Порошенко, которому оставалось всего несколько месяцев до окончания срока, они примут за Томос об автокефалии бумагу любого качества. Вот они и приняли, поблагодарили, а теперь те, кто вчитался в положения этого Томоса, в том числе Филарет Денисенко, говорят, что никакая это не автокефалия», - сказал митрополит.

Владыка Иларион также задал вопрос относительно статуса ПЦУ, который представлен в Томосе.

«Если она (Православная Церковь Украины, - ред.) не может сама канонизировать святых, если она должна получать святое миро из Константинополя, если любой епископ или священник, чем-либо недовольный, может обращаться в Константинополь, и Константинополь будет принимать решение, если она не может иметь приходы за пределами Украины, то что же это за автокефальная Церковь?», - спросил он.

Комментирую высказывания Филарета Денисенко, в котором он раскритиковал Томос, полученный от Патриарха Варфоломея, митрополит Иларион отметил, что Денисенко в данном случае сказал правду о Томосе: «этот документ настолько серьезно ограничивает в правах Православную Церковь Украины, что говорить о реальной автокефалии не приходится».
ForUm

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