Неизвестные проникли в отобранный у УПЦ храм Преображения Господня в селе Гнездычно Збаражского района Тернопольской области.

Фото: tenews.org.ua

Об этом сообщил новый настоятель храма - протоиерей УПЦ КП Иван Лесик, передает сайт tenews.org.ua.

«По словам священника, вандалы осквернили величайшие святыни храма, а также похитили икону Почаевской Божией Матери. Из-за нападения злоумышленников в храме не состоялось богослужение в день памяти святых и всехвальных первоверховных апостолов Петра и Павла», – передает издание.

Свято-Преображенский храм в селе Гнездычно был захвачен 3 марта с помощью бойцов «Правого сектора». Верующих УПЦ, которые зашли в храм для переговоров, избили и выгнали на улицу. Процессом захвата руководил скандальный клирик УПЦ КП Иван Лесик. Попытки захвата храма в Гнездычно происходили и раньше.