Во дворе дома 59-летнего жителя Смыги Ривненской области, где 13 июля в результате взрыва погибли двое малолетних детей, обнаружили склад боеприпасов Второй Мировой войны. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

Работники взрывотехнического отдела ГУ Национальной полиции и пиротехники Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям изъятые взрывчатые предметы обезвреживают в отдаленных местах. В настоящее время точное количество взрывоопасных предметов еще устанавливается.

Напомним, в Ривненской области в результате взрыва неизвестного предмета погибли двое детей 11 и 13 лет. Инцидент произошел в поселке Смыга в субботу, 13 июля. В результате взрыва в подсобном помещении погибли два ребенка - 13-летний мальчик и 11-летняя девочка.

По словам первого заместителя Нацполиции Вячеслава Аброськина, дети из сейфа, который находился в подсобном помещении домохозяйства их деда, взяли неизвестный предмет, который сдетонировал. 59-летний мужчина занимался сбором металлолома, а также привлекался к уголовной ответственности за незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами.