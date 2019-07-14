также в разделеПроисшествия
В Сумской области упал вертолет, пилот погиб 49
Под Николаевом ВАЗ сбил в группу детей-велосипедистов 17
Оккупанты на Донбассе снова применили минометы 17
Конфликт между двумя водителями в Мариуполе перерос в стрельбу, один из мужчин погиб 29
В ОБСЕ прокомментировали обстрел телеканала 112 62
За сутки оккупанты 15 раз обстреляли позиции ВСУ, ранены два бойца 18
Полиция установила причину взрыва в Ривненской области 32
В СБУ отреагировали на обстрел канала «112 Украина» 67
Двое детей погибли в результате взрыва в Ровенской области 26
Появилось видео момента обстрела из гранатомета офиса 112 Украина 71
На Луганщине боевики обстреляли жилой дом 18
В Украине объявили чрезвычайную пожарную опасность 13
НСЖУ отреагировал на обстрел телеканала «112 Украина» 73
В больницах находятся 30 детей после массового отравления в Одесской области 12
Боевики 24 раза нарушили «тишину», ранены два бойца 16
В Кривом Роге «заминировали» десятки объектов, в том числе дом родителей Зеленского 34
В лагере на Одесчине – массово отравились дети 43
Журналист: В Крыму убили крымского татарина 71

Во дворе дома 59-летнего жителя Смыги Ривненской области, где 13 июля в результате взрыва погибли двое малолетних детей, обнаружили склад боеприпасов Второй Мировой войны. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

Работники взрывотехнического отдела ГУ Национальной полиции и пиротехники Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям изъятые взрывчатые предметы обезвреживают в отдаленных местах. В настоящее время точное количество взрывоопасных предметов еще устанавливается.

Напомним, в Ривненской области в результате взрыва неизвестного предмета погибли двое детей 11 и 13 лет. Инцидент произошел в поселке Смыга в субботу, 13 июля. В результате взрыва в подсобном помещении погибли два ребенка - 13-летний мальчик и 11-летняя девочка.

По словам первого заместителя Нацполиции Вячеслава Аброськина, дети из сейфа, который находился в подсобном помещении домохозяйства их деда, взяли неизвестный предмет, который сдетонировал. 59-летний мужчина занимался сбором металлолома, а также привлекался к уголовной ответственности за незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

23
Теги