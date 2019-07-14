Взрыв в поселке Смига Ривненской области, в результате которого погибли двое детей, произошел в результате детонации встроенного взрывного устройства.

Об этом сообщили в областном управлении Национальной полиции.

Следователи установили, что дети обнаружили в металлическом сейфе коробку, которая внешне не вызвала никакой опасности. Когда мальчик открыл коробку, то взорвалось встроенное взрывное устройство. Дети погибли на месте происшествия.

59-летнего владельца сейфа, деда погибших детей, задержали и поместили в изолятор временного содержания. Он рассказал, что на территории его домовладения спрятан ряд взрывчатых предметов.

На данный момент взрывотехники нашли еще три подобных самодельных устройства в различных помещениях хозяйства.

Полиция возбудила уголовное дело по факту умышленного убийства двух и более лиц, а также по факту незаконного обращения с взрывчатыми веществами и боеприпасами.

Напомним, что 13 июля в Ривненской области от взрыва на летней кухне одного из домов погибли двое детей.