Уже четвертий літак з боєприпасами прибув в Україну в рамках військово-технічної допомоги США.

Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков у Twitter, пише Цензор.НЕТ.

"Цього разу четверта "пташка" доставила в Україну 81 тонну боєприпасів різного калібру. Наступного тижня чекаємо на наступні літаки зі США з військово-технічною допомогою для посилення обороноздатності України", – зазначив він.

Останній, третій літак, прибув в Україну 25 січня. Зокрема, поставка вагою в 79 тонн містила близько 300 переносних протитанкових ракетних комплексів Javelin та боєприпаси до них.

24 січня в Україну прибула друга партія оборонної допомоги від США у вигляді летального озброєння для ЗСУ.

Перша партія американської летальної зброї прибула у Київ у ніч проти 22 січня. Вона включала 200 тис. фунтів (90 тонн) озброєння, зокрема боєприпаси для українських військових на лінії фронту.

Раніше повідомлялося, що Адміністрація США повідомила Конгрес про намір надати Україні п'ять гелікоптерів Мі-17, які наразі знаходяться в запасах Міністерства оборони США і можуть бути доставлені в рамках програми надлишкових оборонних засобів.