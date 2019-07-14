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В воскресенье, 14 июля, на трассе под Николаевом водитель сбил группу детей-велосипедистов, в результате шестеро пострадали.

Как сообщает Новости-N, ДТП произошло на трассе Николаев-Снигиревка, когда ученики николаевской детско-юношеской спортивной школы возвращались после тренировки.

По предварительным данным, водитель ВАЗ-21 099 Лада сбил велосипедистов во время попытки обгона. Он выехал на полосу встречного движения и только после этого заметил ехавший навстречу КамАЗ.

«Водитель легковушки резко вернулся в свою полосу, однако не успел затормозить и врезался прямо в группу велосипедистов. После столкновения автомобиль слетел в кювет», — говорится в сообщении.

В результате ДТП шестеро детей получили травмы различной степени тяжести. Все пострадавшие — преимущественно девочки в возрасте от 14 до 17 лет.
ForUm

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