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За прошедшие сутки, 13 июня, двое украинских военнослужащих получили ранения в результате вражеских обстрелов на Донбассе.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС.

В субботу, 13 июля, вооруженные формирования Российской Федерации 15 раз нарушили режим прекращения огня. Из них 4 раза — с применением запрещенных Минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм. Также противник открывал огонь по нашим защитникам из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

По данным разведки, 13 июля один оккупант был ранен. 
С начала текущих суток враг четыре раза обстрелял позиции Объединенных сил.

Напомним, 11 июля в результате обстрелов боевиков на Донбассе погиб мирный житель в селе Чермалык.
ForUm

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