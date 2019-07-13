В Сомали в результате нападения боевиков организации Харакат Аш-Шабааб на гостиницу в городе Кисмайо погибли не менее 26 человек, еще 56 были ранены.

Об этом сообщает DW со ссылкой на власти региона.

В отеле Asasey Hotel часто останавливаются иностранцы, среди погибших — два американца, британец, канадка, китаец, три танзанийца и три кенийца.

Нападение произошло накануне региональных выборов, когда в гостинице остановилось много политиков и предпринимателей.

Ранее сообщалось, что боевики организации Харакат Аш-Шабааб взорвали бомбу у входа в отель сомалийского города Кисмайо и захватили его.