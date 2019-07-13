В Сомали при атаке вооруженных боевиков на отель Asaseey в городе Кисмайо погибли по меньшей мере 10 человек, еще несколько получили ранения. Об этом сообщил представитель местной полиции, передает CNN.

Правоохранители рассказали, что вооруженные боевики ворвались в отель после подрыва автомобиля, начиненного взрывчаткой.

По данным СМИ, в числе погибших - 43-летняя журналистка Ходан Налаех, которая вела интернет-канал для сомалийской общины Канады. Женщина погибла вместе с супругом.

12 июля в сомалийском портовом городе Кисмайо у отеля Asaseey, где проходила встреча между старейшинами и законодателями по предстоящим выборам, сдетонировала машина, начиненная взрывчаткой, после чего боевики начали стрельбу и ворвались в гостиницу.

Ответственность за теракт взяла на себя радикальная исламистская группировка «Харакат аш-Шабаб», которая пытается свергнуть центральное правительство Сомали.

Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш осудил нападение в заявлении в пятницу, выразив «поддержку и солидарность Организации Объединенных Наций с народом Сомали в его стремлении к мирному будущему».