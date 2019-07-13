Министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что решение о покупке российских зенитно-ракетных комплексов С-400 «продиктовано реалиями».

Об этом сообщает Daily Sabah.

Министр отметил, что воздушное пространство Турции является незащищенным, в связи с чем было принято решение о покупке ЗРК С-400.

В то же время, Пентагон отменил запланированный ранее брифинг с комментариями о покупке Турцией российского вооружения, сообщает Reuters.

Напомним, ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что надеется убедить США отказаться от угрозы исключить его страну из программы производства и эксплуатации истребителей F-35 в качестве наказания за решение Анкары купить российскую систему ПРО.

Эрдоган надеется, что его страна начнет получать российские зенитно-ракетные системы (ЗРС) С-400 в июле этого года.