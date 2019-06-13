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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что надеется убедить США отказаться от угрозы исключить его страну из программы производства и эксплуатации истребителей F-35 в качестве наказания за решение Анкары купить российскую систему ПРО.

Встреча Эрдогана с президентом США Дональдом Трампом запланирована на 28 июня в Японии – на полях саммита «Группы двадцати», но турецкий лидер заявил, что 13 июня он обсудит эту проблему с американским лидером по телефону, сообщает Радио Свобода.

Эрдоган настаивает, что уже не может отказаться от соглашения с Россией. «Я не говорю, что Турция будет покупать систему С-400, я говорю, что Турция ее (уже) купила. Мы заключили соглашение. Система будет доставлена ​​в нашу страну в следующем месяце», - сказал он.

Соединенные Штаты объявили Турции о предельном сроке 31 июля, чтобы отменить покупку российской системы противоракетной обороны С-400. В случае отказа Анкара потеряет возможность покупать самолеты F-35 и участвовать в этом проекте как исполнитель части работ. 100 самолетов F-35 Турция планирует приобрести для своих военных.

Вашингтон и его союзники считают российскую ракетную систему С-400 несовместимой с системами НАТО и угрозой для истребителей F-35.

11 июня Россия заявила, что планирует передать свои системы противоракетной обороны С-400 в Турцию в июле.
ForUm

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