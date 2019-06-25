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Президент Турции Реджеп Эрдоган надеется, что его страна начнет получать российские зенитно-ракетные системы (ЗРС) С-400 в июле этого года. Об этом сообщает издание Anadolu, ссылаясь на выступление турецкого лидера на заседании партии.

Он подчеркнул, что вопрос поставки С-400 напрямую связан с суверенными правами страны, и Анкара от принятого решения закупить у России ЗРС «не отступит», несмотря на угрозы со стороны Вашингтона.

«Я надеюсь, что системы ПВО С-400, которые мы заказали, будут доставлены в следующем месяце», - сказал Эрдоган.

Как известно, Турция подписала с РФ соглашение о поставках ЗРК С-400. 

Напомним, ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что надеется убедить США отказаться от угрозы исключить его страну из программы производства и эксплуатации истребителей F-35 в качестве наказания за решение Анкары купить российскую систему ПРО.
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