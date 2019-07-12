В Министерстве иностранных дел России обвинили президента Евросовета Дональда Туска в русофобии после его заявлений о том, что развал СССР стал «благословением для Центральной и Восточной Европы».

«Выступая 11 июля на международной конференции в Батуми, председатель Европейского Совета отметился очередным антироссийским выпадом. Он попытался в искаженном виде представить смысл известного высказывания президента России Путина о том, что распад Советского Союза был крупнейшей геополитической катастрофой XX века», - говорится в заявлении МИД РФ.

«Хотела бы напомнить г-ну Туску, что, как неоднократно подчеркивал Президент России, распад СССР привел к многочисленным человеческим трагедиям, когда десятки миллионов наших сограждан и соотечественников в одночасье оказались за границей, семьи и народы оказались разделенными. Это, в частности, относится к русскоязычным жителям Балтии. То, что в этих странах, с 2004 г. являющихся членами Европейского союза, продолжается нарушение их прав и грубейшая дискриминация по национальному признаку, г-на Туска, судя по всему, не слишком беспокоит. Ему надо было бы заняться именно этими заявлениями, а не очередным приступом русофобии», - заявил официальный представитель МИД Мария Захарова.