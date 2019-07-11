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В пресс-службе государственного концерна «Укроборонпром» подтвердили информацию о назначении на должность председателя наблюдательного совета концерна экс-министра экономического развития и торговли Украины Айвараса Абромавичуса.

Об этом сообщает Укринформ.

В ведомстве отметили, что дополнительная информация для общественности в ближайшее время будет обнародована на сайте концерна.

Как сообщалось, 10 июля 2019 года состоялось заседание обновленного наблюдательного совета «Укроборонпрома», во время которого Айварас Абромавичус был избран председателем наблюдательного совета.

12 июня 2019 года своим указом Зеленский назначил Абромавичуса членом наблюдательного совета госконцерна «Укроборонпром».
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