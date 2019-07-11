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В Беларуси арестованы двое граждан РФ по делу о взрывах на салюте в день независимости в Минске, из-за которых погибла женщина. Об этом в среду сообщил председатель белорусского СК Иван Носкевич, передает Интерфакс.

При этом, по его словам, обвинение им пока не предъявлено – на это у следствия есть 10 дней.

Носкевич рассказал, что россияне сотрудничают со следствием. «Во многом их показания прольют свет на реальную картину происшествия», - полагает глава СК.

Следствие пока рассматривает четыре версии произошедшего. «Самая очевидная, и она уже находит подтверждение, версия о том, что пиротехнические заряды были, скорее всего, ненадлежащего качества. Теперь вопрос другой – они изначально были ненадлежащего качества либо такими стали, это самый актуальный предмет расследования», - пояснил глава СК.

Два представителя российской компании-поставщика фейерверков, которые занимались организацией праздничного салюта, были задержаны в Минске 4 июля. Следствие считает, что они могли неправильно подготовить снаряды к запуску, в результате чего некоторые из них разорвались почти над землей, причинив вред стоявшим рядом людям.

Министерство обороны Беларуси заявило, что подорвавшиеся в Минске салютные установки и фейерверки были закуплены в России, предположительная причина ЧП, которое привело к гибели женщины на празднике, - некачественные заряды.
ForUm

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