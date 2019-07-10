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В Черноморском флоте России утверждают, что российский сторожевой корабль не входил в запретную зону Черного моря, где проходят учения Sea Breeze-2019.

Как заявляет пресс-служба флота, российский корабль следит за действиями кораблей НАТО, чтобы оперативно отреагировать на возможные нештатные ситуации с угрозой гражданскому судоходству.

Там утверждают, что российский корабль «действует в строгом соответствии с нормами международного права», передает Интерфакс.

Как сообщал ForUm, ранее командование ВМС Украины заявило, что сторожевой корабль Военно-морского флота России «Сметливый» незаконно зашел в закрытую зону проведения международных учений «Си Бриз».

«Несмотря на прибрежное сообщение для мореплавателей о закрытии района для проведения международных учений Sea Breeze 2019, корабль Черноморского флота РФ «Сметливый» около 8:00 утра 10.07.2019 зашел в закрытый для мореплавания район, где проводились практические стрельбы корабельной артиллерии морской группировки международной коалиции, провоцируя на опасную ситуацию. Корабль Черноморского флота был опрошен фрегатом «Гетман Сагайдачный» в соответствии с международным протоколом, но сделал вид, что имеет «проблемы» со связью», - говорится в сообщении.
ForUm

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