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Сторожевой корабль Военно-морского флота России «Сметливый» незаконно зашел в закрытую зону проведения международных учений «Си Бриз», сообщает  Командование Военно-Морских сил Вооруженных сил Украины.

«Несмотря на прибрежное сообщение для мореплавателей о закрытии района для проведения международных учений Sea Breeze 2019, корабль Черноморского флота РФ «Сметливый» около 8:00 утра 10.07.2019 зашел в закрытый для мореплавания район, где проводились практические стрельбы корабельной артиллерии морской группировки международной коалиции, провоцируя на опасную ситуацию. Корабль Черноморского флота был опрошен фрегатом «Гетман Сагайдачный» в соответствии с международным протоколом, но сделал вид, что имеет «проблемы» со связью», - говорится в сообщении.

Данный факт является очередной основанием для международного сообщества не воспринимать Российскую Федерацию как прогнозируемый субъект международного морского права, системные нарушения которого стали нормой поведения России в Черноморском регионе, подчеркнули в командовании.
ForUm

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