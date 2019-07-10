В Русской Православной Церкви увидели сходство между ситуацией с православием в Украине и в Черногории.

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Об этом заявил глава пресс-службы Патриарха Кирилла священник Александр Волков после заседания Синода РПЦ, сообщает «Интерфакс».

«Власти этой страны (Черногории – ред.) не оставляют попыток устроить свою, подконтрольную, как бы "этническую" православную Церковь. В свете происходящего в Украине эта ситуация приобретает особое значение. Хотел бы подчеркнуть, что поддержка со стороны Русской Церкви братской Сербской Церкви - это свидетельство защиты всего мирового канонического православия от посягательств политиков на использование Церкви в своих целях. Как мы видим, это посягательство происходит не только в Украине, но и в Черногории», - сказал священник.

Он добавил, что Синод РПЦ в своем заявлении выразил озабоченность деятельностью властей Черногории, которая направлена на подрыв единства Сербской Православной Церкви, и выразил братскую поддержку Сербской Церкви, «особенно тем ее чадам, которые проживают, совершают служение в пределах Черногории и сохраняют, несмотря на непростые условия, верность каноническому Православию».