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Заявления вице-премьера по евроинтеграции Иванны Климпуш-Цинцадзе, которая утверждает, что глава правительства Владимир Гройсман вычеркнул ее с участников саммита Украина-ЕС, выглядят не более чем политической игрой, заявил пресс-секретарь премьера Василий Рябчук.

«По поводу заявления вице-премьера Иванны Климпуш-Цинцадзе. Очень странно, что профильный чиновник не знает, что состав делегации на саммит Украина - ЕС формирует президент, а не премьер-министр», - написал он в Facebook.

«Поэтому ее слова выглядят не более чем политической игрой кандидата в народные депутаты от партии Петра Порошенко с сомнительной целью набрать дополнительные баллы», - добавил Рябчук.

Он опубликовал письмо главы офиса президента Андрея Богдана от 13 июня к вице-премьеру с призывом до 28 июня прислать предложения по составу делегации Украины в саммите с ЕС, а также позиционные материалы по вопросам повестки дня и письмо Климпуш-Цинцадзе к ОПУ с предложениями и позицией.

Напомним, вице-премьер по евроинтеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе, которую в понедельник не пустили на саммит Украина-ЕС, обвинила премьер-министра Владимира Гройсмана в том, что он вычеркнул ее из числа участников встречи.
ForUm

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