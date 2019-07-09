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Ведущего телеканала «Рустави 2» Георгия Габуния, который нецензурно выругался в сторону российского президента Владимира Путина, отстранили от эфира.

Как сообщает Европейская правда, ссылаясь на сообщение телеканала,  Европейская правда, его отстранили на два месяца.

Уточняется, что орган самоуправления телеканала изучил авторский текст ведущего, который был оглашен в начале передачи, и принял решение приостановить его полномочия.

Как сообщал ForUm, телеведущий Георгий Габуния нецензурно высказался в адрес российского президента в прямом эфире 7 июля. Его действия осудили президент и премьер-министр Грузии Саломе Зурабишвили и Мамука Бахтадзе, а также российский МИД и пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Госдума РФ 9 июля попросит правительство запретить импорт грузинского вина и минеральной воды, а также заморозить денежные переводы в Грузию. Также в Госдуме требуют экстрадировать и судить журналиста.
ForUm

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