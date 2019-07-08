В понедельник, 8 июля, вступил в силу указ президента РФ Владимира Путина, временно запрещающий российским авиакомпаниям выполнять перевозки россиян с территории РФ на территорию Грузии.

Как уточнял минтранс РФ, запрет на прямое авиасообщение между двумя странами распространяется и на грузинские авиакомпании, передает Интерфакс.

Последний прямой рейс вылетел из Москвы в Тбилиси вечером в воскресенье, 7 июля. Самолет «Аэрофлота», вылетевший из Москвы, по расписанию приземляется в аэропорту грузинской столицы в 02:00 часов понедельника по местному времени.

До запрета регулярные рейсы между РФ и Грузией по разным маршрутам осуществляли «Аэрофлот» и его дочерняя компания «Победа», а также российские авиакомпании S7 Airlines, «Уральские авиалинии», Smartavia, Red Wings и «ЮТэйр». Кроме того, в Россию летали грузинские авиакомпании Georgian Airways и MyWay Airlines.

21 июня президент РФ Владимир Путин подписал указ о временном запрете российским авиакомпаниям выполнять с 8 июля прямые рейсы между РФ и Грузией. Затем Минтранс РФ уточнил, что запрет распространяется и на грузинских авиаперевозчиков.

Указ стал реакцией властей РФ на антироссийские протесты в Тбилиси.

Они были вызваны тем, что возглавляющий делегацию и являющийся главой МАП депутат Госдумы РФ Сергей Гаврилов, поддерживающий признание Москвой независимости Абхазии и Южной Осетии, занял кресло спикера грузинского парламента и обратился к собравшимся на русском языке.

Ранее регулярное авиасообщение между РФ и Грузией было прервано в августе 2008 года в связи с вооруженным конфликтом в Южной Осетии. Полеты были возобновлены в августе 2010 года, однако до сентября 2014 года между двумя странами осуществлялись только прямые чартерные рейсы.