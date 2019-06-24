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В Грузии полиция отстранила от службы десять сотрудников из-за возможных нарушений во время разгона протестов у здания парламента в четверг, 20 июня. Об этом сообщил и. о директора департамента центральной криминальной полиции МВД Мамука Челидзе, передает УНИАН.

По его словам, в действиях двух сотрудников правоохранительных органов выявлены признаки уголовного преступления.

В Генпрокуратуре сообщили о возбуждении дела по статье о превышении служебных полномочий с применением насилия во время протестов и попросили общественность предоставить свидетельства возможных нарушений.

Напомним, в Грузии с 20 июня продолжаются протесты, вызванные тем, что возглавляющий делегацию и являющийся главой МАП депутат Госдумы РФ Сергей Гаврилов, поддерживающий признание Москвой независимости Абхазии и Южной Осетии, занял кресло спикера грузинского парламента и обратился к собравшимся на русском языке.
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