В Грузии полиция отстранила от службы десять сотрудников из-за возможных нарушений во время разгона протестов у здания парламента в четверг, 20 июня. Об этом сообщил и. о директора департамента центральной криминальной полиции МВД Мамука Челидзе, передает УНИАН.

По его словам, в действиях двух сотрудников правоохранительных органов выявлены признаки уголовного преступления.

В Генпрокуратуре сообщили о возбуждении дела по статье о превышении служебных полномочий с применением насилия во время протестов и попросили общественность предоставить свидетельства возможных нарушений.



Напомним, в Грузии с 20 июня продолжаются протесты, вызванные тем, что возглавляющий делегацию и являющийся главой МАП депутат Госдумы РФ Сергей Гаврилов, поддерживающий признание Москвой независимости Абхазии и Южной Осетии, занял кресло спикера грузинского парламента и обратился к собравшимся на русском языке.