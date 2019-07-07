Президент Владимир Зеленский назначил Виталия Комарницкого председателем Луганской областной государственной администрации.
Соответствующий указ от 5 июля обнародовали на сайте президента.
«Назначить Комарницкого Виталия Марьяновича председателем Луганской областной государственной администрации», — говорится в указе.
Ранее в воскресенье стало известно, что Владимир Зеленский отправился в рабочую поездку в Луганскую и Одесскую области. Он принял участие в мероприятиях по случаю дня Военно-морских сил Вооруженных сил Украины и проведения украинско-американских военных учений Си Бриз-2019.
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