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Президент Украины Владимир Зеленский и президент Евросовета Дональд Туск отбыли в Луганскую область, где заслушают доклад о ситуации по безопасности в районе проведения ООС.

Об этом сообщает Офис президента Украины.

«Президент Украины Владимир Зеленский и президент Европейского совета Дональд Туск отбыли в Луганскую область, где заслушают доклад о текущей ситуации по безопасности в районе проведения ООС. Они посетят Станицу Луганскую и пообщаются с представителями Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и местными жителями. Также Зеленский и Туск ознакомятся с гуманитарными проектами, которые реализуются при поддержке ЕС», - говорится в сообщении.

Ранее в воскресенье стало известно, что Владимир Зеленский отправился в рабочую поездку в Луганскую и Одесскую области. Он принял участие в мероприятиях по случаю дня Военно-морских сил Вооруженных сил Украины и проведения украинско-американских военных учений Си Бриз-2019.
ForUm

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