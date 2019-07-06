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5 июля в пгт Седнев Черниговского района при неизвестных обстоятельствах с понтонного моста в реку Снов упал автомобиль ВАЗ 2121, за рулем которого находился житель областного центра, 1942 г.р.

Как сообщает пресс-служба облуправления ГосЧС, мужчина погиб на месте происшествия. Его тело из водоема достали граждане.

Для проведения неотложных работ было привлечено отделение Государственного пожарно-спасательного поста пгт Седнев, отделение аварийно-спасательного отряда спецназначения, специалисты группы пиротехнических работ и подводного разминирования ГосЧС Черниговской области.

Водолазы провели работы по закреплению буксировочного троса, после чего транспортное средство в 15:15 было высвобождено из водоема.
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