В Днепропетровской области задержали дважды судимого мужчину, который изнасиловал и убил 14-летнюю девушку.
Об этом сообщил первый заместитель председателя Нацполиции Вячеслав Аброськин.
Мужчина, 1995 г.р., указал место, где он изнасиловал и убил девушку, 2005 г.р. В указанном им месте в ходе проведения неотложных следственных действий и был обнаружен труп ребенка.
«Девушку полиция разыскивала с 29 июня 2019 года, но исчезла она еще раньше: родители не сообщали, ибо очень заняты распитием алкогольных напитков», - написал он в Facebook.
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