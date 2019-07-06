В Днепропетровской области задержали дважды судимого мужчину, который изнасиловал и убил 14-летнюю девушку.

Об этом сообщил первый заместитель председателя Нацполиции Вячеслав Аброськин.

Мужчина, 1995 г.р., указал место, где он изнасиловал и убил девушку, 2005 г.р. В указанном им месте в ходе проведения неотложных следственных действий и был обнаружен труп ребенка.

«Девушку полиция разыскивала с 29 июня 2019 года, но исчезла она еще раньше: родители не сообщали, ибо очень заняты распитием алкогольных напитков», - написал он в Facebook.